Toyota, Japonya'daki montaj tesislerinde faaliyetlerini durdurdu

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor Corp, üretim sistemindeki bir arıza nedeniyle Japonya'daki 14 montaj tesisinin tümündeki operasyonları askıya aldığını açıkladı. Bu satışları bakımından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota için yerel üretimi durma noktasına getirecek.

Şirket sözcüsü sorun nedeniyle Toyota'nın parça siparişi veremediğini ve nedeninin araştırıldığını söyledi.

Sözcü Toyota'nın bugün sabahtan itibaren 12 fabrikasındaki üretimi askıya aldığını ve kalan 2 fabrikanın da öğleden sonradan itibaren askıya alınacağını açıkladı.

Reuters'ın hesaplamalarına göre 14 fabrika toplamda Toyota'nın küresel üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor.