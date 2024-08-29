  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Toyota Motor'un küresel üretiminde gerilemesi sürüyor
Takip Et

Toyota Motor'un küresel üretiminde gerilemesi sürüyor

Toyota Motor, küresel üretiminin Temmuz ayında altıncı ay üst üste gerilediği bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Toyota Motor'un küresel üretiminde gerilemesi sürüyor
Takip Et

Üretimin, Çin ve Tayland gibi pazarlardaki düşüşlerden zarar gördüğünü, ancak düşüşün bir önceki ayın çift haneli düşüşünden daha küçük olduğunu belirten Toyota, Temmuz ayı üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %1 düşüşle 804.610 araç üretti.

Çin'deki üretim %6, Tayland'daki üretim ise %13 düştü.

Dünya çapındaki satışlar, en büyük pazarlar olan ABD ve Çin'deki düşüşlerden etkilendi, %1'den daha az gereledi.

ABD satışları, hava yastığı sorununa bağlı olarak Grand Highlander ve Lexus TX spor araçlarının üretim ve teslimatının askıya alınması nedeniyle %5 düştü.

Çin'deki satışlar, Çinli otomobil üreticileri tarafından satılan elektrikli araçlara ve plug-in hibritlere geçişin yabancı otomobil markaları üzerinde devam eden baskısı nedeniyle düştü.

Küresel Ekonomi
Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları ağustos ayında hızlandı
Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları ağustos ayında hızlandı
ABD'nin ticari ham petrol stoku 800 bin varil azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stoku 800 bin varil azaldı
Yen carry trade çözüldü, meydan yuana kaldı
Yen carry trade çözüldü, meydan yuana kaldı
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Almanya'da Ifo, sanayide işten çıkarmalar konusunda uyardı
Almanya'da Ifo, sanayide işten çıkarmalar konusunda uyardı
ABD'de mortgage faizi 16 ayın en düşüğüne geriledi
ABD'de mortgage faizi 16 ayın en düşüğüne geriledi