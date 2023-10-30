Toyota’dan üretim ve satış rekoru

Toyota Motor, bu yılın eylül ayına ait üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre, marka küresel çapta üretim ve satış rekoru kırdı. Buna göre, markanın dünya çapındaki üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 900 bin 919 araca ulaştığı.

Japon otomobil üreticisinin ay boyunca ürettiği araçların üçte birinden biraz fazlasını oluşturan yurtiçi üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak denizaşırı üretimdeki yüzde 3,6'lık düşüşü dengeledi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Eylül ayında küresel satışlarını da yüzde 11,6 artırarak 921 bin 308 araca yükseltti.

İlk dokuz ayda ise Toyota 7,5 milyondan fazla araç sattı. Yurtiçi satışlar Eylül ayında yüzde 20,5 artarken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar yüzde 14 ve Avrupa'daki satışlar yüzde 18,1 arttı.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de Toyota, yıllık bazda satışlarda hafif bir artış bildirmesine rağmen üretimde yaklaşık yüzde 7'lik bir düşüş bildirdi.