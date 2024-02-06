Toyota'nın faaliyet karı beklentileri aştı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor, mali yılının üçüncü çeyreğinde faaliyet karını yüzde 75,7 artırarak 1,68 trilyon yen seviyesine çıkardı. Beklenti 1,3 trilyon yen kar edileceği yönündeydi.

Toyota, yılın tamamı için faaliyet karı beklentisini yüzde 9 artırarak 4,50 trilyon yenden 4,9 trilyon yene çıkardı.

Yılın ilk 9 ayında ise faaliyet karı yüzde 102,1 artarak 4,24 trilyon yene ulaştı. Net kar 9 alda yüzde 107,9 artarak 3,95 trilyon yen oldu.

Toyota, 2023-24 mali yılının tamamında yüzde 83,6 artışla 4,50 trilyon yen net kar bekliyor.

Toyota 2023-24 mali yılı için satış adedi beklentisinri 11,38 milyondan 11,23 milyona çekti.