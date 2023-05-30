Toyota’nın küresel satışları yüzde 5 arttı

Hibrid ve benzinli araçlara talebin etkisiyle Toyota Motor, Nisan ayında dünya genelinde 800 bin 863 araç sattı. Satışlar 2022 Nisan ayına göre yüzde 4,9 arttı.

Nisan ayında Çin'de satışlar yüzde 46,3 artarak 162 bin 554 olurken, Japonya'da hibrid araç satışları yüzde 59,2 artarak 125 bin 326'ya ulaştı.

Toyota Nisan ayında tamamen elektrikli modellerinden dünya genelinde 8 bin 584 adet sattı. İlk 4 ayda tamamen elektrikli araç satış adedi 26 bin 57 oldu.