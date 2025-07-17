Trump, 150'den fazla ülkeye vergi mektubu gönderecek

Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada “150’nin üzerinde ülkeye ödeme bildirimi göndereceğiz ve bu bildirimde gümrük vergisi oranının ne olacağı yazacak” dedi

Trump ayrıca, “Bu grup herkes için aynı olacak” diyerek bu mektupları alacak olan ticaret ortaklarının “büyük ülkeler olmadığını ve çok fazla ticaret yapmadıklarını” belirtti.

Çarşamba günü daha sonra Real America’s Voice kanalına verdiği bir röportajda ise Trump, bu oranın “muhtemelen yüzde 10 veya yüzde 15 olacağını, ancak henüz karar verilmediğini” söyledi.