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Trump 5 bin dolarlık seçim vaadini dağıtabilecek mi? Maliyeti 1 trilyon doları aşabilir

ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesi Başkan Donald Trump’ın yetişkin vatandaşlara 5 bin dolar doğrudan ödeme yapılması yönündeki önerisi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, söz konusu ödemenin mali açıdan sorumlu bir şekilde hayata geçirilebileceğini savundu.

Haber Merkezi
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Trump 5 bin dolarlık seçim vaadini dağıtabilecek mi? Maliyeti 1 trilyon doları aşabilir
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Hassett: Ciddi bir teklif

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump’ın 5 bin dolarlık doğrudan ödeme teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg TV’ye konuşan Hassett, planın kamu maliyesi açısından uygulanabilir olduğunu belirterek, “Bu mali açıdan sorumlu bir şekilde yapılabilir. Bu ciddi bir tekliftir” ifadelerini kullandı.

Hassett, ABD’de elde edilen ekonomik büyüme ve servetin vatandaşlara geri aktarılması gerektiğini savundu.

Trump 5 bin dolarlık seçim vaadini dağıtabilecek mi? Maliyeti 1 trilyon doları aşabilir - Resim : 1
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett

Ödeme için Kongre formülü

Hassett, planın hayata geçirilmesi için Kongre’deki yasama sürecine de işaret etti. Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu elinde bulunduran partinin, muhalefetin oylarına ihtiyaç duymadan mali paketleri geçirmesine imkan tanıyan uzlaşma mekanizmasının kullanılabileceğini söyledi.

Maliyeti 1 trilyon doları aşabilir

ABD kamu borcunun tarihi seviyelere yaklaştığı bir dönemde gündeme gelen 5 bin dolarlık ödemelerin toplam maliyetinin 1 trilyon doları aşması bekleniyor.

Planın bütçeye getireceği yükün nasıl karşılanacağı sorusuna yanıt veren Hassett ise bu konudaki ayrıntıların Kongre ile yapılacak müzakerelerde netleşeceğini ifade etti.

Trump şartını açıklamıştı

Donald Trump, yetişkin her ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme yapılması önerisini haftanın başında gündeme getirmişti. Trump, planın hayata geçirilmesini ise Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluklarını koruması şartına bağlamıştı.

Öneri, bir yandan vatandaşlara doğrudan nakit desteği sağlanması açısından dikkat çekerken, diğer yandan ABD’nin yüksek kamu borcu ve bütçe açığı nedeniyle mali sürdürülebilirlik tartışmalarını beraberinde getirdi.