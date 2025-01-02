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Trump, ABD büyümesine zarar verecek

FT’nin anketlerine göre, Donald Trump'ın 'Maganomics'i büyümeye zarar verecek.

Haber Merkezi
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Trump, ABD büyümesine zarar verecek
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Financial Times ekonomistlerinin yaptığı ankete göre, Donald Trump'ın dünyanın en büyük ekonomisini “Önce Amerika” diyen korumacı politikalarla yeniden şekillendirme vizyonu, yatırımcıların ABD'nin seçilmiş başkanının planları üzerindeki yükselişiyle tezat oluşturacak şekilde büyümeye zarar verecek.

ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi'nde 220'den fazla ekonomistle Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ekonomik etkileri üzerine yapılan ankete katılanların çoğu, Trump'ın korumacı politikalarının, seçilmiş başkanın “Maganomics” olarak adlandırdığı diğer unsurların faydalarını gölgede bırakacağına inanıyor.

Fed temkinli olacak

FT ve Chicago Üniversitesi Booth School of Business tarafından ortaklaşa yapılan ankete katılan ABD'deki pek çok ekonomist de Trump döneminin enflasyonu artıracağını ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli davranmasına yol açacağını düşünüyor.

New York Fed'in ekonomik danışma panelinde de yer alan Brown Üniversitesi profesörü Şebnem Kalemli-Özcan, “Trump'ın politikaları kısa vadede bir miktar büyüme getirebilir, ancak bu küresel bir yavaşlama pahasına olacak ve daha sonra geri dönüp ABD'ye zarar verecek. Onun politikaları da hem ABD'de hem de dünyanın geri kalanında enflasyonist, dolayısıyla stagflasyonist bir dünyaya geçeceğiz” dedi.

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