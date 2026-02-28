Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’ni gümrük vergisi kararını gözden geçirmeye çağırdı: 'Yüz milyarlarca dolar iade edilebilir'

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin vergilerle ilgili kararına yönelik tepkisini sürdüren Trump, "ABD Yüksek Mahkemesinin vergilerle ilgili son kararı, uzun yıllardır ABD'yi kazıklayan ve bu karara göre bunu daha da artırarak yapmaya devam edebilecek ülke ve şirketlere yüz milyarlarca doların iade edilmesine izin verebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'den yıllarca faydalanan ve izin verilmemesi gereken milyarlarca doları alan ülkelerin ve şirketlerin "son derece hayal kırıklığı yaratan bu karar" sonucunda daha önce görülmemiş türden "hak edilmemiş bir beklenmedik kazanç" elde etme hakkına sahip olmalarının mantıklı olmadığını savundu.

ABD Başkanı Trump, "Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan vergilerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana vergi koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Bazı şirketler Yüksek Mahkeme'nin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açmaya başlamıştı.