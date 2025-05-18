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Trump, ABD'li perakende devi Walmart’ı uyardı: Zam yapmayın

ABD Başkanı Donald Trump, perakende devini sert uyarıda bulundu. Trump i Walmart'a 'Gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatları zam yapmayın' dedi.

Haber Merkezi
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Trump, ABD'li perakende devi Walmart’ı uyardı: Zam yapmayın
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dev perakende zinciri Walmart'a "gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatları yükseltmemesi" uyarısında bulundu.

 Trump'tan perakende zincirine sert tepki 

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada gümrük tarifeleri konusunda Walmart'tan gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Trump, "gümrük tarifeleri nedeniyle fiyat yükseltmek zorunda kalabilecekleri" açıklamasında bulunan perakende devine, "Walmart, zincir boyunca fiyatları yükseltmesinin nedeni olarak tarifeleri suçlamaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Walmart geçen yıl beklenenden milyarlarca dolar daha fazla para kazandı" ifadesini kullandı.

 ​​​​​​"Walmart tarifelerden doğan farkları karşılamalı"

Başkan Trump, ​​​​​​​Walmart'ın tarifelerden doğan farkları "kendi içinde karşılaması" ve müşterilere herhangi bir şey yansıtmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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