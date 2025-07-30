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Trump açıkladı: Hindistan'a yüzde 20-25 gümrük vergisi getirilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a yüzde 20 ila yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Trump açıkladı: Hindistan'a yüzde 20-25 gümrük vergisi getirilebilir
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’a yüzde 20 ila yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi ancak iki taraf da 1 Ağustos öncesi bir ticaret anlaşması üzerinde müzakerelere devam ederken, nihai verginin henüz kesinleşmediğini vurguladı.

Salı günü gazetecilerin Hindistan için bu oranların mümkün olup olmadığını sorması üzerine Trump, “Sanırım öyle” yanıtını verdi.

Beş günlük İskoçya gezisinin ardından Washington’a dönerken Air Force One uçağında konuşan Trump, “Hindistan iyi bir dost oldu ama temelde neredeyse tüm ülkelerden daha yüksek tarifeler uyguladı. Bunu yapamazsınız” dedi.

Uygulanacak herhangi bir yüzde 20 veya üzeri vergi oranı, Hindistan için bir hayal kırıklığı olur. Çünkü Hindistan, Trump’ın Endonezya ve Filipinler’e teklif ettiği yüzde 19’luk orandan daha iyi bir anlaşma hedefliyordu.

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