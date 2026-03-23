Trump açıklaması sonrası Avrupa tahvillerinde düşüş
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından Avrupa tahvil faizleri geriledi.
Trump'ın İran ile müzakerelerin başladığını ve askeri saldırıların beş günlüğüne ertelendiğini duyurmasının ardından Avrupa tahvil piyasalarında belirgin bir rahatlama gözlendi.
Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi erken saatlerdeki yükselişi tersine çevirerek 5 baz puan gerileyerek yüzde 2,98'e inerken 2 yıllık Alman tahvil faizi 2,5 baz puan düşüşle yüzde 2,64 seviyesine geriledi.
İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise 11 baz puan düşerek yüzde 3,96'ya indi; İtalya ile Almanya arasındaki faiz farkı günün başındaki 100 baz puanlık zirve seviyesinden 82 baz puana geriledi.