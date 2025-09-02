Trump ailesi kripto lansmanından bir günde 6 milyar dolar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi, kripto girişimlerinin yeni bir dijital para birimi için ticarete açılmasının ardından kağıt üzerinde 6 milyar dolar kadar para topladı.

Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial (WLFI), pazartesi günü borsalarda işlem görmeye başladı. Token fiyatı ilk dakikalarda 0,40 dolara yükselse de gün sonunda 0,22 dolara’a geriledi.

Buna rağmen Trump ailesi, Alt5 Sigma ile yapılan özel bir anlaşma sayesinde yüz milyonlarca dolarlık ödeme alacak. Alt5, 7,5 milyar tokeni 0,20 dolar fiyattan satın aldı.

Trump ailesi tüm tokenlerin dörtte birini elinde tutuyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump ailesi var olan tüm tokenlerin yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor. Trump'ın üç oğlu -Donald Trump Jr, Eric Trump ve Barron Trump- World Liberty'nin kurucu ortakları, Başkan Trump ise "Kurucu Ortak Emeritus" olarak adlandırılmış.

Trump’ın ortakları arasında Steve Witkoff’un oğlu da var

Trump’ın ortakları arasında Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un oğlu Zach Witkoff da bulunuyor. Witkoff kısa süre önce Alt5’in başkanı oldu, Eric Trump ise yönetim kuruluna girdi.

World Liberty satamayacaklarını söylüyor

World Liberty, kurucuların ve ekip üyelerinin tokenlerinin "kilitli" kaldığını ve bunları satamayacaklarını söylüyor. Ancak ticaret, daha önce özel satışlara dayanan varlıklarında gerçek dünya değerlemesine izin veriyor.

Trump ve oğulları geçen yıl başkanlık için yarışırken World Liberty Financial'ı kurmuş ve "Amerika'yı bu kez kripto ile Yeniden Büyük Yapacağını" söylemişti.