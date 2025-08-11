  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump: Altına gümrük vergisi uygulanmayacak
Trump: Altına gümrük vergisi uygulanmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Trump, "ABD Başkanı Donald J. Trump'tan açıklama: Altına tarife uygulanmayacak." ifadesini kullandı.

İki tür külçe altının tarifeler kapsamında olduğu açıklanmıştı

Trump'ın açıklaması, geçen hafta, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun internet sayfasında yer alan belgelerin, iki tür külçe altının ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında olduğunu ortaya koymasının ardında geldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun 1 kilogram ve 100 ons külçe altının uluslararası ticaret sistemindeki sınıflandırma koduna ilişkin açıklaması doğrultusunda karşılıklı tarifelerin muafiyet listesinde yer almadığının ortaya çıkması, altın piyasalarında endişelere neden olmuştu.

ABD basınında, Beyaz Saray'ın külçe altına yönelik tarifeler konusunda "yanlış bilgilere" açıklık getirmek için yakın zamanda bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığı belirtilmişti.

 

