Trump Amazon’a sinirlendi! Jeff Bezos'a savaş açtı

Amazon'un fiyat etiketine gümrük vergilerini dahil edeceğini açıklaması Trump’ı sinirlendirdi. Trump Jeff Bezos'u arayarak savaş ilan etti.

'Düşmanca ve siyasi bir eylem'

Beyaz Saray, Amazon’un kararını Amerika'ya karşı 'düşmanca ve siyasi bir eylem' olarak niteledi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon hakkında Başkan Trump ile görüştüğünü söyledi.

Trump, Amazon'un Çin gibi ülkelere uyguladığı gümrük vergilerinin maliyetini, web sitesinde satışa sunulan her ürünün fiyatıyla birlikte göstermeyi planladığı haberlerine tepki gösterdi. Leavitt, dünyanın en büyük online perakendecisine öfkelenerek, onları taraflı davranmakla suçladı. Leavitt, 'Biden yönetimi enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyesine çıkardığında Amazon neden bunu yapmadı?' diye sordu.

Trump Amazon'un hamlesine sinirlendi

Beyaz Saray'dan iki üst düzey yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, başkanın Jeff Bezos'u arayarak teklife ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdiğini söyledi. CNN'e konuşan yetkili Trump hakkında, "Elbette çok sinirliydi. Milyarlarca dolarlık bir şirket neden maliyetleri tüketicilere yansıtsın ki?' dedi.

Amazon sözcüsü bu fikri incelediklerini doğruladı

Görüşmeden kısa bir süre sonra Amazon şirketinin sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, internet sitelerinde gümrük vergisi etiketlemesi yapma niyetlerinin olmadığını ancak bu fikri incelediklerini doğruladı. Sözcü, 'Ultra düşük maliyetli Amazon Haul mağazamızı işleten ekip, belirli ürünlerde ithalat ücretleri listeleme fikrini değerlendirdi. Bu hiçbir zaman onaylanmadı ve gerçekleşmeyecek,' dedi.

Trump, Bezos ile görüştü

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bezos ile görüştüğünü ve ikilinin anlaştığını doğruladı.

Trump, 'Jeff Bezos çok nazikti, harikaydı, sorunu çok hızlı çözdü ve doğru şeyi yaptı. O iyi bir adam' ' dedi.

Leavitt, Amazon'u Çin propagandasına hizmet etmekle suçlamıştı

Leavitt, Salı günü yaptığı açıklamada Amazon'u Çin propagandasının gönüllü bir aracı olarak hizmet etmekle suçlamıştı. Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, "Bu şaşırtıcı değil çünkü Reuters'ın yakın zamanda yazdığı gibi Amazon, Çin propaganda koluyla ortaklık kurdu. Bu da Amerikalıların Amerikan malı satın alması için bir başka neden," dedi.

Leavitt , Amazon'un Çin'in propaganda aygıtının bir koluyla ortaklık kurarak özel bir satış portalı oluşturduğunu anlatan Aralık 2021 tarihli bir habere atıfta bulundu.

Beyaz Saray, Çin'i müzakereler için masaya oturmaya çağırıyor

Beyaz Saray, Çin'e yönelik gümrük vergilerinde küçük ayarlamalar yapmaya devam ediyor ve Çin'i müzakereler için masaya oturmaya çağırıyor. Trump'ın yeni tarifeleri, Çin menşeli online alışveriş siteleri Temu ve Shein'i de büyük ölçüde etkiliyor.