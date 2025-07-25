Trump: Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması şansı yüzde 50-50

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Doların değer kaybından endişeli olup olmadığı sorulan Trump, "Ben güçlü doları seven biriyim, ama zayıf dolar size çok daha fazla para kazandırır." dedi.

Trump, güçlü doların "kulağa hoş geldiğini" ancak turizm ve ihracat gelirlerini azalttığını söyledi.

Doların güçlü olmasının enflasyon için iyi olduğunu dile getiren Trump, "Bizde enflasyon yok, enflasyonu ortadan kaldırdık." diye konuştu.

Trump, asla düşük para birimini sevdiğini söyleyemeyeceğini vurgulayarak, Çin ve Japonya gibi ülkelerin her zaman kendi para birimlerinin zayıf olmasını istediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, "Kulağa hoş gelmiyor ama daha zayıf bir dolar ile güçlü bir dolar ile kazandığınızdan çok daha fazla para kazanırsınız." ifadesini kullandı.

"Powell ile çok iyi bir toplantı yaptık"

ABD Merkez Bankasına (Fed) yaptığı ziyarete ilişkin soruya karşılık Trump, "Kontrolden çıkan bina inşaatını bir kenara bırakırsak, çok iyi bir toplantı yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, Powell'ın kendisine "ülkenin iyi durumda olduğunu" söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, "Ben de bunu, faiz oranlarını düşürmeyi önermeye başlayacağı şeklinde anladım." dedi.

"Anlaşmalar 1 Ağustos'ta tamamlanacak"

Trump, AB ile ticaret anlaşması olasılığının yüzde 50-50 olduğunu belirterek, "Bu, onların tarifelerini düşürmek zorunda kalacakları bir anlaşma olacak." diye konuştu. Trump, Birliğin "anlaşma yapmak için çok istekli" olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ticaret anlaşması konusunda görüşeceklerini söyleyen Trump, her iki ülke için de faydalı olacak bazı hususlara ilişkin konuşmak istediklerini ve anlaşmaya "ince ayar" yapacaklarını dile getirdi.

Trump, anlaşmaların çoğunun tamamlandığını ve gelecek günlerde ülkelere mektuplar göndererek ödeyecekleri tarifeleri bildireceklerini belirterek, 1 Ağustos'ta anlaşmaların tamamlanmış olacağını söyledi.

Kanada ile şanslarının yaver gitmediğini dile getiren Trump, bu ülkeyle anlaşmaya odaklanmadığını ve Kanada'nın gümrük vergisi ödeyebileceğini ifade etti.

Trump, AB ile anlaşmak için çalıştıklarını, Çin ile bir anlaşma sınırları içinde olduklarını bildirdi.

Gönderilecek mektupların bir "ticaret anlaşması" anlamına geldiğine dikkati çeken Trump, "Tarifeleri minimumda tutacağım, ülkelere zarar vermek istemiyorum. Bunu da yapabilirim, ama yapmak istemiyorum. Ancak o mektup gönderildiğinde, anlaşma yapılmış demektir."

Trump, 200'e yakın mektup göndereceklerini belirterek, "AB'nin bir anlaşma yapma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.