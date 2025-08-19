  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin kapsamını genişletti
Takip Et

Trump çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin kapsamını genişletti

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 50 gümrük tarifelerinin kapsamını 407 ürün kategorisini kapsayacak şekilde genişletti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin kapsamını genişletti
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çelik veya alüminyum kullanılarak üretilmiş makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi ürünler, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine dahil edildi.

Böylece, 407 ürün kategorisindeki çelik ve alüminyum içeriğine yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi uygulanacak.

Çelik ve alüminyum dışındaki malzeme içerikleri ise mevcut diğer tarifelere tabi olmaya devam edecek.

Küresel Ekonomi
Hindistan ve Çin'den 5 yıl sonra sınır ticaretini açma kararı
Hindistan ve Çin'den 5 yıl sonra sınır ticaretini açma kararı
Xiaomi'nin ikinci çeyrek kârı yüzde 75 arttı
Xiaomi'nin ikinci çeyrek kârı yüzde 75 arttı
ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed atağı: Powell’ın koltuğu için görüşmeler yapılacak
ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed atağı: Powell’ın koltuğu için görüşmeler yapılacak
İngiltere market enflasyonunda sınırlı düşüş
İngiltere market enflasyonunda sınırlı düşüş
ABD tarifeleri, Hindistan'ın büyümesini tehdit oluşturuyor
ABD tarifeleri, Hindistan'ın büyümesini tehdit oluşturuyor
Çin Merkez Bankası faize dokunacak mı?
Çin Merkez Bankası faize dokunacak mı?