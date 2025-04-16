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Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından çekildiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından çekildiğini duyurduç Trump ,"Boeing ile yaptıkları büyük anlaşmadan vazgeçtiler. Uçak teslim almayacaklarını söylediler" dedi.

Haber Merkezi
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Trump, Çin'in Boeing anlaşmasından çekildiğini duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump salı günü Çin'in Boeing ile yaptığı büyük bir anlaşmadan çekildiğini ve uçak teslim almayacağını duyurdu. 

Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Boeing ile yaptıkları büyük anlaşmadan vazgeçtiler ve uçakların 'mülkiyetini almayacaklarını' söylediler" dedi. 

"ABD'li çiftçiler ticaret savaşının ön cephesinde"

Trump ayrıca ABD'li çiftçilerin ticaret savaşının "ön cephesinde" yer aldığını ve Çin'in ilk döneminde ABD'li çiftçilere "acımasız" davrandığını belirtti.

 Boing hisseleri düştü

Boeing hisseleri, Çin'in ülkedeki havayolu şirketlerine Boeing jetleri satın almamaları yönünde talimat verdiği yönündeki medya haberlerinin ardından yüzde 2,36 düştü.

 Misillemeler art arda geldi

ABD'nin tarife artışlarına ilk tepki veren ülke Çin oldu ve aynı oranda karşılık verdi. İki ülke arasındaki tarife hesaplaşmasının sonucunda ABD Çin'e uyguladığı tarifeleri %145'e, Çin ise ABD'ye uyguladığı tarifeleri %125'e çıkardı.

Washington yönetimi diğer ülkelere uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik gümrük vergileri yürürlüğe girdi.

Teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf

Trump daha sonra akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, sabit diskler, bilgisayar işlemcileri ve çipleri gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını duyurdu.

Beyaz Saray, Salı günü yaptığı son açıklamada, Çin'in misilleme eylemleri nedeniyle yüzde 245'e varan gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını duyurdu.

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