Trump: Çoğu ülkeye yüzde 15 veya yüzde 20 genel gümrük vergisi getireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, çoğu ticaret ortağına yüzde 15 veya yüzde 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını duyurdu.

Trump, “Geriye kalan tüm ülkelere, ister yüzde 20 ister yüzde 15 olsun, bir şekilde ödeme yapacaklarını söyleyeceğiz. Şimdi bunu netleştireceğiz” dedi.

Mektuplar gidecek

Trump, Avrupa Birliği üyeleri ülkelere de yeni gümrük vergisi oranlarını bildiren mektupların bugün ya da yarın gönderileceğini açıkladı. Trump “Bunu bugün yapmak istiyorum. Önümüzdeki birkaç saat içinde duyuruları yapacağız” dedi.