Trump destekçisi milyarderden gümrük vergisi tepkisi: 'Askıya alınmalı!'

Donald Trump'ın destekçileri arasında yer alan milyarder Bill Ackman, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Başkanımıza ve bugüne kadar başardıklarına büyük saygı duyuyorum ancak onun yanılmaz olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle 9 Nisan'da, bize uygulanan tarifenin çok üzerinde tüm dünyaya karşı gümrük tarifelerini başlatmanın bir hata olduğuna inandığımı yüksek sesle ve net bir şekilde ifade ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ülkelerin ABD'deki istihdam ve ekonomik büyüme pahasına kendi sanayilerini koruyarak ülkesinden faydalandığını savunan Ackman, "büyük, orantısız" tarife uygulama ve "dünyaya karşı ekonomi savaşı başlatmanın" yatırım yapılacak bir pazar olarak ABD'ye olan güveni "yok edebileceği" uyarısında bulundu.

Trump'ı 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı tarifeleri 90 günlüğüne askıya almaya davet eden Ackman, "Alternatif olarak, kendi kendimize tetiklediğimiz ekonomik bir nükleer kışa doğru gidiyoruz ve toparlanmaya başlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Ackman, Trump'ın iş dünyası liderlerinin "güvenini kaybetmeye başladığını" ve tarifelerin ABD ve Trump'ı destekleyen milyonlarca vatandaş için "olumsuz sonuçlar" doğuracağını kaydederek "Oy verdiğimiz şey bu değil." ifadelerini kullandı.

Fon yönetim şirketi "Pershing Square Capital Management'ın" kurucusu Ackman, Temmuz 2024'te, daha önce eski Başkan Joe Biden'ın bağışçılarından biri olmasına rağmen Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.

Trump, 2 Nisan'da, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.