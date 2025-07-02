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Trump duyurdu: Bir ülkeyle daha ticaret anlaşması yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam ile ticaret anlaşması yaptıklarını açıklayarak "Ürünlerimizi Vietnam'a '0' gümrük vergisiyle satabileceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Trump duyurdu: Bir ülkeyle daha ticaret anlaşması yaptık
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından söz konusu anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile görüşmesinin ardından anlaşma yaptıklarını belirten Trump, bunun iki ülke arasında büyük bir işbirliği anlamına geldiğini vurguladı.

Trump, anlaşma şartlarına göre, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, herhangi bir aktarma durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını bildirdi.

"Ürünlerimizi Vietnam'a '0' gümrük vergisiyle satabileceğiz"

Buna karşılık Vietnam'ın "daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapacağını" ve ABD'ye ticaret konusunda "tam erişim hakkı" vereceğini kaydeden Trump, "Başka bir deyişle, 'Pazarlarını ABD'ye açacaklar.' Yani, ürünlerimizi Vietnam'a '0' gümrük vergisiyle satabileceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'de "son derece başarılı" olan büyük motorlu araç (SUV) üretiminin Vietnam'daki ürün çeşitliliğine "harika" bir katkı yapacağını düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı ancak bir hafta sonra 90 günlüğüne ertelenen karşılıklı tarifelerde, Vietnam'a yüzde 46 düzeyinde gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

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