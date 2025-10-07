  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump duyurdu: İthal kamyonlara yüzde 25'lik vergi 1 Kasım'da başlayacak
Takip Et

Trump duyurdu: İthal kamyonlara yüzde 25'lik vergi 1 Kasım'da başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump duyurdu: İthal kamyonlara yüzde 25'lik vergi 1 Kasım'da başlayacak
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "1 Kasım'dan itibaren diğer ülkelerden ABD'ye gelen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Trump, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada, söz konusu verginin başlangıç tarihini 1 Ekim olarak duyurmuştu.

Konuya ilişkin önceki paylaşımında Trump, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Küresel Ekonomi
Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı
Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı
Japonya hisselerinde Takaichi etkisi: Rekor seviyeye ulaştı
Japonya hisselerinde Takaichi etkisi: Rekor seviyeye ulaştı
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini günlük 137 bin varil artıracak
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini günlük 137 bin varil artıracak
Küresel belirsizlik ve Fed beklentileri altını zirveye taşıdı
Küresel belirsizlik ve Fed beklentileri altını zirveye taşıdı
Piyasalarda yeni haftada hangi konular takip edilecek?
Piyasalarda yeni haftada hangi konular takip edilecek?
Trump'a bir dava şoku daha: H-1B vizesi kararı mahkemeye taşındı
Vize kararı mahkemeye taşındı