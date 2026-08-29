Trump duyurdu: "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardık"

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardığını duyurdu.

Trump, bu süreçte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kendi talimatı doğrultusunda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek, "ABD, özel sektörle kurulan bir ortaklık aracılığıyla, kendi vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmadan, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünü güvence altına aldı" ifadelerini kullandı.

Trump: "Amerikalılar için benzin fiyatları düşecek"

Bu adımla birlikte ABD petrol rezervlerinin iki katından fazlasına çıkacağının altını çizen Trump, "Petrol arzımızı büyük ölçüde artırıp Venezuela'nın muazzam bir başarı ve refaha kavuşmasına yardımcı olmayı sürdürürken, tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını uzun bir süre boyunca önemli ölçüde düşüreceğiz" dedi.

Trump, varılan anlaşmayı "çığır açıcı" olarak niteleyerek, bunun ABD ile Venezuela arasındaki gelişen ilişkileri daha da güçlendireceğini vurguladı.

Venezuela, anlaşmayı doğruladı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de ABD ile petrol anlaşması yaptıklarını doğrulayarak ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.

Rodriguez, ABD ile ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktasını" yaşadıklarını kaydederek, anlaşmanın özel sektör temsilcilerinin katılımıyla petrol üretimini “kayda değer oranda artırmaya” imkan sağlayacağını belirtti.

ABD ile varılan mutabakat kapsamında Rodriguez, "65 milyar varillik kanıtlanmış potansiyel, 100 milyar doların üzerinde yatırım ve devlete 209 milyar dolardan fazla vergi geliri" getirecek 17 stratejik sahanın geliştirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Rodriguez, tarihi petrol anlaşmasının, dünyada kanıtlanmış en büyük ham petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın hidrokarbon sanayisini geliştirmeye dönük "stratejik altyapısının ihyası ve yeniden inşasına yönelik kayda değer bir yatırım akışı" sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Söz konusu yatırımların önemine değinen Rodriguez, "Bu yatırımlar yalnızca sanayimizin ihyasına ve modernizasyonuna değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyümesine, yarımküremizin enerji güvenliğine ve uluslararası piyasalarda daha büyük bir denge sağlanmasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.