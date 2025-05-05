Trump ekonomik endişeleri reddetti: Fiyat artışları abartılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştirenlerin korkularını -resesyonun potansiyel zararlarından gümrük tarifeleri nedeniyle artan fiyatlarla ilgili endişelere ve anayasal olarak yasak olan üçüncü bir dönem arayışına girme olasılığına kadar- önemsizmiş gibi gösterdi.

NBC News'in "Meet the Press" moderatörü Kristen Welker ile geniş kapsamlı röportajda Başkan Trump, görevdeki ilk 100 gününü ve önümüzdeki yıllarda ekonomi, dış politika, göçmenlik ve sosyal politika konularında neleri başarmayı beklediğini anlattı. Ayrıca 2020 yenilgisinden sonra Beyaz Saray'a dönmesine yardımcı olan Make America Great America hareketini de değerlendirdi ve bu hareketin kendi döneminden sonra da bozulmadan kalacağına olan güvenini dile getirdi.

Trump, artan fiyatlarla ilgili endişeleri kabul etmedi

Hükümetin büyüklüğü ve kapsamı, vatandaş olmayanların yargı süreci hakları ve siyasi muhaliflerin cezalandırılması konusunda başkanlık yetkisinin anayasal sınırlarını test eden bir dizi yürütme eyleminin ortasında onay rakamları mütevazı bir şekilde düşerken Trump, geniş kapsamlı gümrük tarifeleri programının ardından bazı mallarda artan fiyatlarla ilgili endişeleri elinin tersiyle itti.

Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinden zarar görecekleri endişesi taşıyan küçük işletmelerle ilgili bir soru üzerine Trump, "birçok işletmeye yardım edildiğini" ve bazı küçük işletmelerin aradığı rahatlamaya gerek olmadığını söyledi. "Buna ihtiyaçları olmayacak. Çok fazla para kazanacaklar" dedi.

Amerikalıların oyuncak bebekler ya da kalemler gibi daha az sayıda ortak ürünle idare edebilmeleri gerektiğini öne sürdü. Lastik ya da bebek arabası gibi ürünlerdeki fiyat artışları sorulduğunda Trump, "binlerce kat daha önemli" diyerek benzin konusuna döndü.

Daha güçlü bir gelecek vaat etti

Genel olarak, mevcut ekonomik belirsizlikle ilgili soruları selefini suçlayarak ve bazı "geçiş" darbelerinden sonra daha güçlü bir gelecek vaat ederek yanıtladı.

Trump, seçim kampanyasında verdiği toplu sınır dışı işlemlerini hızla gerçekleştirme sözünü yerine getirmenin, göçmenlere Anayasa uyarınca mahkemelerce öngörülen adil yargılanma hakkından daha öncelikli olabileceğini savundu.

Trump'ın gündeminin merkezi bir parçası, 2024 kampanyası sırasında söz verdiği gibi, ABD tarihindeki "en büyük sınır dışı etme operasyonunu" uygulamak olmuştur. Bu hedef doğrultusunda Trump yönetimi, Venezuelalı bir çetenin üyesi olmakla suçladığı göçmenlerin, davalarını bir yargıç önünde savunmalarına fırsat vermeden derhal sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için mahkemelere baskı yaptı.