Trump, Fed Başkanlığı için ünlü yöneticiyle yeniden görüşecek

Fox'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, BlackRock CIO'su Rick Rieder ile bu hafta görüşerek, Fed başkanlığı için yeniden değerlendirme yapacak.

Habere göre, görüşmenin perşembe günü Beyaz Saray’da Hazine Bakanı Scott Bessent'in de katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynaklar, bu görüşmenin Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek isim için yapılacak dördüncü ve son görüşme olduğuna dikkat çekiyorlar.

Powell’ın başkanlık görevi 15 Mayıs’ta sona eriyor. Powell, Trump tarafından 2017’de Fed başkanlığına aday gösterilmiş ve 2018’de göreve başlamıştı.

Fed başkan adayları arasında Rieder’ın yanı sıra eski Fed üyesi Kevin Warsh, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett ve Fed üyesi Christopher Waller da bulunuyor.