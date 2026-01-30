Trump, Fed başkanlığına kimi aday gösterecek? İşte listede öne çıkan isim

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Kevin Warsh’ı ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki başkanı olarak aday göstermeye hazırlanıyor.

Atamanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yapması beklenen resmi açıklamayla netleşmesi öngörülüyor.

Warsh, parasal genişlemeye karşı duruşuyla biliniyor. Warsh’ın Fed başkanlığına getirilmesi, 2008’den bu yana kripto paralar da dahil olmak üzere riskli varlıkları destekleyen likidite koşullarında önemli bir değişime neden olabilir.

Beyaz Saray'ı ziyaret etti

Eski bir Fed yöneticisi olan Warsh’ın perşembe günü Beyaz Saray’ı ziyaret ettiği belirtilirken, haberin ardından piyasalarda sert fiyatlamalar görüldü. Hisse senetleri gerilerken, ABD Hazine tahvili getirileri yükseldi, dolar güç kazandı ve değerli metaller düşüşe geçti.

Trump, perşembe akşamı yaptığı açıklamada adayın ismini vermeden, seçimin “çok da sürpriz olmayacağını” ve “finans dünyasında herkesin yakından tanıdığı” bir isim olacağını söyledi. Trump ayrıca, “Birçok kişi bunun birkaç yıl önce de bu görevde olabilecek biri olduğunu düşünüyor,” ifadelerini kullandı.