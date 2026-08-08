Trump, Fed yöneticisi Cook'u görevden almak için yeniden harekete geçti

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Trump yönetimi, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden almak amacıyla yeniden harekete geçti.

Beyaz Saray'dan bu hafta Cook'a gönderilen mektupta ABD Başkanı Donald Trump'ın Cook'u görevden almayı "değerlendirdiği" bildirdi.

Mektupta Cook'tan, hakkındaki ipotek sahtekârlığı iddialarına ilişkin yazılı yanıtını 21 gün içinde iletmesi talep edildi.

İddiaların merkezinde 2021'deki ipotek başvurusu var

Süreç, Trump'ın üst düzey konut yetkilisi Bill Pulte'nin Cook hakkında yaptığı cezai ihbara dayanıyor.

Pulte, Cook'un 2021 yılında yaptığı bir ipotek başvurusunda birincil ikametgahına ilişkin yanlış bilgi verdiğini ve bu şekilde daha avantajlı kredi koşulları elde ettiğini öne sürdü.

Cook ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Cook'un avukatları, söz konusu durumun en fazla istem dışı bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini savundu. Avukatlar ayrıca girişimin, Trump'ın Fed'in para politikası üzerinde daha fazla kontrol kurma isteğinin bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Mali belgelere göre Cook'un bağışlarla karşılanan hukuki masrafları 1 milyon doları aştı.

İlk girişim Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı

Trump, geçen yıl ağustos ayında Cook'u sosyal medya üzerinden istifaya çağırmış, ardından görevine derhal son verildiğini bildiren bir mektup göndermişti.

Bu girişim, bir ABD başkanının görevdeki bir Fed guvernörünü azletmeye çalıştığı ilk örnek olarak kayıtlara geçmişti.

Cook'un konuyu yargıya taşımasının ardından Yüksek Mahkeme, haziran ayında Cook'un usule ilişkin asgari güvenceler sağlanmadan görevden alınamayacağına hükmetmişti.