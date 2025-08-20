Trump, Fed’den bir ismi daha hedef tahtasına koydu: Hemen istifa etmeli!

ABD Başkanı Donald Trump, faizleri düşürmediği için Fed’e saldırmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell’a hakaretler yağdıran ve sık sık dalga geçen Trump’ın bu kez hedefinde Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook var.

Trump Fed’i hedef tahtasına koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Cook'a dair bir paylaşım yaptı.

“Hemen istifa etmeli”

Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini alıntılayan Trump, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadelerini kullandı.