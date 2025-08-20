  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump, Fed’den bir ismi daha hedef tahtasına koydu: Hemen istifa etmeli!
Takip Et

Trump, Fed’den bir ismi daha hedef tahtasına koydu: Hemen istifa etmeli!

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir hedef tahtasına koyduğu Fed ile ilgili baskısını artırıyor. Trump, Fed Başkanı Powell’ın ardından bu kez Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a ‘istifa’ çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, Fed’den bir ismi daha hedef tahtasına koydu: Hemen istifa etmeli!
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, faizleri düşürmediği için Fed’e saldırmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell’a hakaretler yağdıran ve sık sık dalga geçen Trump’ın bu kez hedefinde Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook var.

Trump Fed’i hedef tahtasına koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Cook'a dair bir paylaşım yaptı.

“Hemen istifa etmeli”

Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini alıntılayan Trump, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadelerini kullandı.

Trump yine Powell’ı hedef aldı: Faizleri düşür, konut sektörüne zarar veriyorTrump yine Powell’ı hedef aldı: Faizleri düşür, konut sektörüne zarar veriyorKüresel Ekonomi
ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed atağı: Powell’ın koltuğu için görüşmeler yapılacakABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed atağı: Powell’ın koltuğu için görüşmeler yapılacakKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
ABD'de konut piyasasında dalgalı seyir devam ediyor
ABD'de konut piyasasında dalgalı seyir devam ediyor
Euro Bölgesi'nde enflasyon değişmedi
Euro Bölgesi'nde enflasyon değişmedi
İsveç Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
İsveç Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
İngiltere'de enflasyon 17 ayın en yükseğinde
İngiltere'de enflasyon 17 ayın en yükseğinde