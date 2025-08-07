Trump Fed'e Adriana Kugler yerine Stephen Miran'ı önerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu için tercihi Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Stephen Miran oldu.

Trump, bir önceki açıklamasında eski Başkan Joe Biden tarafından 2023'te atanan ve Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasını açıklayan Adriana Kugler'in yerine geçecek ismi hafta sonundan kadar belirleyeceğini söylemişti.

Trump: Tebrikler Miran!

Miran, 31 Ocak 2026 tarihinde sona erecek olan Kugler’in kalan görev süresini tamamlayacak. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu arada, kalıcı bir yedek aramaya devam edeceğiz” diyerek, Miran’ın geçici bir atama olabileceğine işaret etti. 14 yıllık tam dönem için başka bir ismin değerlendirilebileceğini belirtti. Paylaşımında, “İkinci dönemimin başından beri benimle birlikteydi ve ekonomi dünyası konusundaki uzmanlığı eşsiz. Olağanüstü bir iş çıkaracak. Tebrikler Stephen!” ifadelerini kullandı.

CNBC'e'nin aktardığına göre Miran’ın adaylığı, Trump’ın Fed yönetiminde para politikalarını daha doğrudan etkileyecek bir isim aradığı yönündeki beklentilerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Başkan, faiz oranlarında sert bir indirimi savunuyor ve Fed’in mevcut duruşunu yetersiz buluyor.

Stephen Miran, geçmişte özellikle Covid-19 krizi sırasında Fed'in uyguladığı genişleyici para politikalarına yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Ayrıca, ABD’nin cari açığını yönetmek amacıyla doların değerinin düşürülmesini öneren ve kamuoyunda tartışma yaratan “Mar-A-Lago Anlaşması”nın yazarı olarak biliniyor.

Miran’ın Fed Yönetim Kurulu’ndaki görevine başlayabilmesi için Senato onayı gerekiyor. Ancak Senato’nun Eylül ayında yeniden toplanması beklendiğinden, bu onayın kısa vadede alınması zor görünüyor. Buna rağmen, Miran’ın oy hakkına sahip daimi bir üye olarak katılması beklenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 16-17 Eylül tarihlerinde toplanacak.

Trump’ın ilk döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Steven Mnuchin yönetiminde ekonomi politikaları danışmanı olarak çalışan Miran, bu görev öncesinde Hudson Bay Capital Management’ta kıdemli stratejist ve Manhattan Politika Araştırmaları Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak görev almıştı. Hazine Bakanlığı’ndaki görevi sırasında, 2020 yılında Covid-19 nedeniyle başlatılan ekonomik kapanma sürecinin ardından Maaş Koruma Programı’nın oluşturulmasında kilit rol oynamıştı.

Trump'ın Miran ile birlikte Fed üzerindeki etkisini artırması bekleniyor

Miran, son dönemde Trump’ın ticaret politikalarına verdiği destekle de öne çıkıyor. Karşılıklı tarifeleri savunuyor ve kripto varlıklara güçlü bir şekilde destek veriyor. Fed’deki görevi yalnızca faiz oranları kararlarında oy kullanmayı değil, aynı zamanda finansal düzenlemelere ilişkin kararlarda da söz sahibi olmayı kapsayacak.

Miran’ın göreve gelmesi halinde, Trump’ın merkez bankası üzerindeki etkisini artırması bekleniyor. Başkan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı uzun süredir sert bir şekilde eleştiriyor, görevden alınması olasılığını kamuoyunda dillendirmeye devam ediyor. Trump’ın geçmişte “yetersiz” olarak tanımladığı Powell için “istifa etmeli” çağrıları ve görevden alınması yönündeki açıklamaları, Fed’in bağımsızlığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Mevcut Hazine Bakanı Scott Bessent, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Fed’in Beyaz Saray’ın taleplerine uymaması durumunda, yönetim kurulunda yer alacak muhalif bir sesin denge unsuru olabileceğini savunmuş ve “gölge başkan” fikrine destek vermişti. Bu kapsamda Miran’ın adaylığı, yalnızca geçici bir atama değil, aynı zamanda Powell’ın karşısında daha sert bir tutum takınacak yapının parçası olarak da okunuyor.