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Trump FED’i faiz indirimi için zorluyor! Powell’ı yine hedefine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını "er ya da geç" düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, gönderisinde yine Powell’ı hedef aldı.

Haber Merkezi
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Trump FED’i faiz indirimi için zorluyor! Powell’ı yine hedefine aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nı faiz indirimi için zorluyor. Trump Truth Social’da yaptığı paylaşımda yine Powell’ı hedef aldı.

Trump’tan FED’e faiz baskısı

FED Başkanı Jerome Powell'ı da eleştiren Trump, paylaşımında, “Herkesin ortak karar birliği şudur: "FED faiz oranlarını sonra değil, daha erken indirmeli" ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell, Trump’ın hedefinde

Trump, Powell’ı eleştirerek, “Çok geç Powell, çok geç ünvanıyla efsaneleşmiş bir adam, muhtemelen yine işleri batıracak - Ama kim bilir???” dedi.

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