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Trump, Fed'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump, Fed'i ziyaret edecek
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Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı ABD faiz oranlarını yeterince sert şekilde düşürmediği gerekçesiyle defalarca eleştirmiş, salı günü onu “akılsız” olarak nitelemiş ve kamuoyu önünde görevden almayı düşündüğünü ima etmişti.

Beyaz Saray, Çarşamba günü Trump'ın Perşembe günü saat yerel saat ile 16:00'da (TSİ 23.00) Fed'i ziyaret edeceğine dair bir program yayınladı.

Programda Trump’ın Powell ile görüşüp görüşmeyeceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı James Blair, hafta başında yaptığı açıklamada, Perşembe günü bazı yönetim yetkililerinin Fed’i ziyaret edeceğini belirtmiş, ancak başkanın katılacağından bahsetmemişti.

Trump’ın ziyareti, kendisinin ve danışmanlarının, geleneksel olarak bağımsız bir kurum olarak görülen Fed üzerindeki baskısını artırdığını gösteriyor.

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