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Trump, Fed’in faiz indirimlerine engel olabilir mi?

Uzmanlar, Powell’ın Trump'ın seçildiğinin ertesi günü maruz kaldığı sorular sonrasında, yeni başkanın politikalarının Fed'in faiz patikasını kesintiye uğratmayacağını düşünüyor. Trump’ın gümrük vergilerinin yaratacağı etkinin para politikası tarafından görmezden gelinebileceği savunuldu.

Haber Merkezi
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Trump, Fed’in faiz indirimlerine engel olabilir mi?
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Citadel Securities'den Durham Abric, Trump yönetiminin izlemesi beklenen korumacı duruşun Fed'in faiz patikasını kesintiye uğratmayacağını savundu.

Abric, "Fed muhtemelen gümrük vergilerinin etkisini görmezden gelecek çünkü para politikasının geçici, gümrük vergisi kaynaklı enflasyon üzerinde çok az etkisi olacak" dedi.

İlk döneminde ABD ithalatına cezalandırıcı gümrük vergileri uygulayan eski Başkan Donald Trump, ocak ayında göreve geldiğinde bunu tekrar yapacağını açıkça belirtti. Bu durum tüketici fiyatlarını artırma riski taşısa da Abric, Fed Başkanı Jerome Powell ve ekibinin potansiyel olarak kısa süreli ekonomik etkilere aşırı tepki vermekten kaçınmaya istekli olacağını söyledi.

"Sonuçta, ilk dönem gümrük tarifelerinin genel fiyatlar üzerinde sınırlı bir etkisi oldu" diye konuşan Abric, "Yeni gümrük vergileri fiyatlar üzerinde geçici bir baskı oluştursa da vergilerin merkez bankası politikası üzerinde ağır bir etkisi olacağını düşünmüyor. Fed'in kesinti eğilimi göz önüne alındığında, ön uç reel getirilerdeki son yükselişin hızı tükeniyor olabilir. Ancak daha uzun vadeli getiriler daha güçlü büyüme ve yapışkan enflasyon beklentisiyle yükselmeye devam edebilir” dedi.

Powell: İstifa etmeyeceğim

Fed Başkanı Powell, ABD seçimlerinin sonuçlanmasının ertesi gününde açıklanan faiz kararının ardından yapılan toplantıda, sorular karşısında, “Seçim konusunda herhangi bir şey söylemeyeceğim. Başkan veya danışmanları isterlerse, istifa etmeyeceğim. Yasalar Başkana, Fed Başkanını görevden alma izni vermiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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