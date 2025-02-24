Trump, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek

Görüşmeler, transatlantik ilişkilerin geleceği konusunda derin bir belirsizliğin yaşandığı, Trump'ın Amerikan dış politikasını dönüştürdüğü ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını hızla sona erdirmeye çalışırken Avrupa liderliğini etkin bir şekilde devre dışı bıraktığı bir dönemde gerçekleşecek.

Trump, Ukrayna'daki savaşın üçüncü yıldönümü olan bugün Macron'u ağırlayacak, Starmer ise Perşembe günü Beyaz Saray'da olacak.

Bu ziyaretler, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'yi savaşın sona erdirilmesi için müzakere etmediği ve ABD'nin Amerikan havacılık, tıp ve teknoloji endüstrilerinde kullanılabilecek Ukrayna'nın nadir toprak minerallerine erişimini sağlayan bir anlaşmayı imzalama çabasını reddettiği için tekrar tekrar eleştirerek Avrupa'yı sarsmasının ardından geldi.

Macron, Trump'a Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler sırasında Putin'e karşı zayıflık göstermemenin Amerikalıların ve Avrupalıların ortak çıkarına olduğunu söylemeyi planladığını belirtti. Macron sosyal medyada, "Başkan Putin karşısında zayıf olamazsınız. Bu siz değilsiniz, bu sizin ticari markanız değil, bu sizin çıkarınıza değil. Putin karşısında zayıfsanız Çin karşısında nasıl inandırıcı olabilirsiniz?" dedi.