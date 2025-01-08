Trump göreve gelmeye hazırlanıyor: En çok hangi piyasalar etkilendi?

Küresel piyasalarda, Trump seçilmesinden bu yana daha da etkili olmaya başladı.

Trump, Çin, Kanada ve Meksika gibi ülkeleri tarifelerle hedef alacağını söylerken, küresel düzeyde de tarife konusunda geri adım atmayacağı mesajını vermişti. Bu da piyasalarda tedirginlik yarattı.

Çin'e etkileri

Goldman Sachs, "Çin'in Trump ticaret savaşları 2.0'ın birincil hedefi olması muhtemel" derken, yatırımcılar da buna göre pozisyon alıyor. BloombergHT’nin derlediğine göre, ülkenin borsalarını ve merkez bankasını düşen yuanı ve hisse senetlerini savunmaya zorluyor.

Çin'in sıkı bir şekilde kontrol edilen para birimi, doların yetkililerin savunduğu sembolik 7,3 yuan sınırının üzerinde işlem görmesiyle 16 ayın en zayıf seviyesinde.

Barclays, yuanın 2025 sonuna kadar dolar başına 7,5 olacağını ve ABD'nin yüzde 60 gümrük vergisi uyguladığı bir senaryoda 8,4 olacağını öngörüyor.

Gümrük vergileri olmasa bile, para birimi zayıf bir ekonominin Çin devlet tahvili getirilerini aşağı çekmesi Çin ekonomisine zarar verdi. ABD Hazine tahvili getirileriyle aradaki fark daha da açıldı.

Analistler, Çin'in ihracatçıların gümrük vergilerinin etkisini yönetmesine yardımcı olmak için yuanın daha da zayıflamasına izin vermesini bekliyor, ancak bunu kademeli olarak yapacak.

Ani bir düşüş, sermaye çıkışlarına dair gizli korkuları ön plana çıkaracak ve hisse senetlerinin iki yıldır gördüğü en büyük haftalık düşüşün ardından zaten zedelenmiş olan güveni daha da sarsacak.

Vietnam ve Malezya gibi diğer büyük Asya ihracatçılarına yatırım yapanlarda da gergin bekleyiş sürüyor.

Avrupa’da Euro risk altında

Euro, ABD seçimlerinden bu yana yüzde 5'in üzerinde düşüş yaşadı ve büyük para birimleri arasında en fazla düşüşü kaydetti. Euro/dolar paritesi bu dönemde 1,02 seviyesine kadar geriledi.

JPMorgan ve Rabobank, tarife belirsizliğinin etkisiyle bu yıl euro/doların 1 seviyesine düşebileceğini tahmin ediyor.

ABD, 1,7 trilyon dolarlık iki yönlü mal ve hizmet ticaretiyle Avrupa Birliği'nin en önemli ticaret ortağı konumunda.

Piyasalar, bu yıl Avrupa Merkez Bankası'nın durgun bir ekonomiyi desteklemek için 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ancak tarifelerin ABD enflasyonunu artırabileceğini tahmin eden yatırımcılar, Fed'in sadece 40 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor ve bu da doların Euroya olan cazibesini artırıyor.

Zayıflayan Çin ekonomisi Avrupa'ya da zarar veriyor.

ING Kur Stratejisti Francesco Pesole, Çin ve AB'yi aynı anda vuran tarifelerin "euro için çok zehirli bir karışım" olabileceğini söyledi.

Otomotiv sektörü

Avrupa'da, otomobil hisseleri de tarife manşetlerine karşı özellikle hassastır. Washington Post'un Trump yardımcılarının yalnızca kritik ithalatlar için ithalat vergileri araştırdığına dair haberi üzerine bir dizi otomobil ismi kısa süreliğine neredeyse yüzde 5 yükseldi, ancak daha sonra Trump makaleyi yalanlayınca düşüşe geçti.

Salınımlar, yatırımcıların Nisan 2024'teki zirveden bu yana hisselerinin değerinin dörtte birini kaybettiği ve göreceli değerlemelerinin düştüğü zaten durgun bir sektöre karşı hassasiyetlerini vurguluyor.

Barclays'ın Avrupa hisse senedi stratejisi başkanı Emmanuel Cau, izlediği ek vergi korkularına maruz kalan sektörler arasında otomobillerin olduğunu söyledi. Diğerleri temel ihtiyaç maddeleri, lüks mallar ve endüstriyel ürünler olarak sıralandı

En fazla gümrük vergisine maruz kalan Avrupa hisselerinden oluşan Barclays sepeti, son altı ayda ana piyasaya göre yaklaşık yüzde 20-yüzde 25 düştü.

Euro bölgesi ekonomik zayıflığı, Avrupa hisselerinin düşük performansını da uzatabilir. STOXX 600 2024'te yüzde 6 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 23 arttı.

Kanada gerginliği

Kanada doları, Trump'ın Kasım ayında Kanada ve Meksika'ya uyuşturucu ve göçmenlere baskı yapana kadar yüzde 25 gümrük vergisi tehdidinde bulunmasının ardından keskin bir düşüş yaşayarak dört yıldan uzun bir sürenin en zayıf seviyesine yakın.

Daha da düşme potansiyeli var. Goldman analistleri, piyasaların böyle bir gümrük vergisi olasılığını yalnızca yüzde 5 olarak fiyatlandırdığını düşünüyor ve bunun gerçekleşmesinin pek olası olmadığını düşünseler de uzayan ticaret görüşmeleri riskleri canlı tutabilir.

ING'den Pesole, Kanada'da ek faiz indirimleri gerektiren tam teşekküllü bir ticaret savaşının Kanada dolarını ABD doları karşısında 1,50 seviyesine itebileceğini söyledi. Bu, şu anki yaklaşık 1,43 seviyesinden yaklaşık yüzde 5 daha fazla zayıflama anlamına gelecek.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifası görünümü daha da karmaşıklaştırıyor.

Meksika pesosu

Meksika pesosu, Trump seçildiğinde 2024'te dolara karşı zaten yüzde 16 düşmüştü, bu yüzden hem dolar için iyi hem de peso için kötü birçok haber fiyatlandırılmıştı.

Pesonun 2024 performansı, yüzde 18,6'lık bir düşüşle 2008'den bu yana en zayıf yıllık performansıydı. Meksika'nın ihracatının yüzde 80'inin varış noktası olan ABD'den gelen tarife tehdidinin yanı sıra, tartışmalı bir yargı reformu da para birimini etkiledi.

Pazartesi günkü gümrük vergisi haberi, Trump tarafından daha sonra yalanlansa da, pesonun yüzde 2'ye kadar yükselmesine neden oldu, ardından kazanımlarını azalttı. Bu durum, ABD'nin güney sınırındaki ticaretin seçilen başkan için hedef olmaya devam etmesiyle birlikte oynaklığın devam edebileceğini gösteriyor.