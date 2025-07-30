Trump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek

ABD Başkanı Trump, Hindistan ile ABD arasında büyük bir ticaret açığı olduğunu söyledi ve Hindistan'a 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

Truth Social'dan açıklama yapan Trump, şunları söyledi:

"Unutmayın, Hindistan dostumuz olsa da, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü Gümrük Tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksekler arasında ve herhangi bir Ülke arasında en zorlu ve iğrenç parasal olmayan Ticaret Engellerine sahipler. Ayrıca, askeri teçhizatlarının büyük çoğunluğunu her zaman Rusya'dan satın aldılar ve herkesin Rusya'nın Ukrayna'daki ölümleri durdurmasını istediği bir dönemde Çin ile birlikte Rusya'nın en büyük enerji alıcısı konumundalar - Her şey iyi değil! Bu nedenle Hı̇ndı̇stan 1 Ağustos'tan ı̇tı̇baren %25'lı̇k bı̇r gümrük vergı̇sı̇ ve yukarıdakı̇ler ı̇çı̇n bı̇r ceza ödeyecektı̇r. Bu konuya gösterdı̇ğı̇nı̇z ı̇lgı̇ ı̇çı̇n teşekkür ederı̇z”