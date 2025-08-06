Trump, Hindistan'a ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, Hindistan'dan gelen mallara ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için önemli bir gelir kaynağı olan Rus petrolünü Yeni Delhi'nin satın almaya devam etmesi nedeniyle Hindistan mallarına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzaladı.
Gümrük vergisi üç hafta içinde yürürlüğe girecek ve perşembe günü yürürlüğe giren ayrı bir yüzde 25'lik gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.