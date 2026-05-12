Trump ile Çin'e gidecek CEO'lar belli oldu! Nvidia CEO'su listede yok

2 günlük ziyarette Trump'la birlikte Çin'e Elon Musk, Tim Cook ile birlikte 12'ye yakın CEO'nun gideceği belirtiliyor. Bu CEO'ların arasında Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın davet edilmediğinin iddia edilmesi ise dikkat çekti.

Çin'e gidecek CEO'lar belli oldu

Konuya yakın bir kaynağa göre Çin heyetinde Apple'dan Tim Cook, BlackRock'tan Larry Fink, Blackstone'dan Stephen Schwarzman, Boeing'den Kelly Ortberg, Cargill'den Brian Sikes, Citi'den Jane Fraser, Cisco'dan Chuck Robbins, Coherent'ten Jim Anderson, GE Aerospace'ten H. Lawrence Culp, Goldman Sachs'tan David Solomon, Illumina'dan Jacob Thaysen, Mastercard'dan Michael Miebach, Meta'dan Dina Powell McCormick, Micron'dan Sanjay Mehrotra, Qualcomm'dan Cristiano Amon, Tesla ve SpaceX'ten Elon Musk ile Visa'dan Ryan McInerney bulunuyor.