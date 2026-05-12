Trump ile Çin'e gidecek CEO'lar belli oldu! Nvidia CEO'su listede yok
ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de bir araya gelecek. 13-15 Maysı tarihlerinde gerçekleşecek ziyarette ticaret gerilimleri, Tayvan meselesi ve Orta Doğu’daki savaşın ele alınması beklenirken, ABD heyetinde yer alacak CEO'lar da belli olmaya başladı.
2 günlük ziyarette Trump'la birlikte Çin'e Elon Musk, Tim Cook ile birlikte 12'ye yakın CEO'nun gideceği belirtiliyor. Bu CEO'ların arasında Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın davet edilmediğinin iddia edilmesi ise dikkat çekti.
Çin'e gidecek CEO'lar belli oldu
Konuya yakın bir kaynağa göre Çin heyetinde Apple'dan Tim Cook, BlackRock'tan Larry Fink, Blackstone'dan Stephen Schwarzman, Boeing'den Kelly Ortberg, Cargill'den Brian Sikes, Citi'den Jane Fraser, Cisco'dan Chuck Robbins, Coherent'ten Jim Anderson, GE Aerospace'ten H. Lawrence Culp, Goldman Sachs'tan David Solomon, Illumina'dan Jacob Thaysen, Mastercard'dan Michael Miebach, Meta'dan Dina Powell McCormick, Micron'dan Sanjay Mehrotra, Qualcomm'dan Cristiano Amon, Tesla ve SpaceX'ten Elon Musk ile Visa'dan Ryan McInerney bulunuyor.