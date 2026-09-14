Trump İran petrolüne göz dikti: Venezuela örneğini işaret etti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İrlanda’ya toplantılar yapmak ve golf oynamak üzere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Trump, İran savaşının bu yıl sona ermesini beklediğini yineledi. Trump, savaşın ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimlerin hemen ardından sona erebileceğini ifade etti.

“Petrolü elimizde tutabiliriz”

Trump, İran’daki durumun geleceğine ilişkin değerlendirmesinde Venezuela örneğine atıfta bulundu.

Trump, “Sonunda İran’dan çıkacağız; Venezuela gibi kalmaya ve petrolü elimizde tutmaya karar vermediğimiz sürece” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca Venezuela’dan elde edilen ABD gelirlerinin “savaşın maliyetini birçok kez karşıladığını” savundu.

“Benzin fiyatları kaya gibi düşecek”

Trump, İran savaşının sona ermesinin ardından benzin fiyatlarının “kaya gibi düşeceğini” söyledi.

ABD Başkanı, İran konusunda yalnızca “doğru anlaşmayı” yapacağını ve “iyi olmayan” bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

“İran sürekli arıyor” iddiası

Trump, İran’ın barış görüşmeleri için “sürekli aradığını” da öne sürdü. Ancak Tahran yönetimi, Trump’ın bu iddiasını daha önce reddetmişti.

Trump, İran savaşının bu yıl sona ereceğine ilişkin beklentisini de yineleyerek çatışmaların kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinin hemen ardından sona erebileceğini dile getirdi.