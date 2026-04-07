Trump, İran'ı tehdit etti, petrol yükseldi

Brent petrol, önceki seansta yüzde 0,7 artışın ardından varil başına 110 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyede kapanmasının ardından yaklaşık 113 dolar seviyesindeydi. Trump pazartesi günü İran ile görüşmelerin “iyi gittiğini” söylerken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını “çok büyük bir öncelik” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, Salı günü Doğu Saati ile 20.00’deki son tarihe kadar anlaşma sağlanamaması halinde İran’ı tehdit ederek ABD ordusunun “yarın gece saat 12’ye kadar İran’daki her köprüyü yok edebileceğini” söyledi.

Trump, elektrik santrallerinin “yanan, patlayan ve bir daha asla kullanılamayacak” hale getirileceğini belirtti. İran ise bu tür saldırılara, Basra Körfezi’ndeki enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırarak karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Altıncı haftasına giren savaş, petrol piyasalarında sarsıntıya yol açarak güçlü bir arz şokunu beraberinde getirdi.