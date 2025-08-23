Trump ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin ABD’ye giren ithal mobilyalar üzerinde "büyük bir tarife soruşturması" başlattığını duyurdu.

İthal mobilyalara tarife uygulanacak

Trump, Truth Social’daki paylaşımında soruşturmanın önümüzdeki 50 gün içinde tamamlanacağını ve ardından ithal mobilyalara "henüz belirlenmemiş bir oran" üzerinden tarife uygulanacağını belirtti.

Yerli üretimin canlandırılması hedefleniyor

Başkan, bu hamlenin yerli mobilya üretimini canlandırmayı amaçladığını ifade ederek, özellikle Kuzey Carolina, Güney Carolina, Michigan ve "Birlik genelindeki tüm eyaletler" için potansiyel faydalar sağlayacağını vurguladı.

Trump sosyal medya açıklamasında şöyle yazdı:

"Bu, mobilya işini Kuzey Carolina, Güney Carolina, Michigan ve Birlik genelindeki tüm Eyaletlere geri getirecek.