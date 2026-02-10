Trump: Kevin Warsh ekonomiyi yüzde 15 büyütebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business’a verdiği röportajda ABD Merkez Bankası’nı (Fed) yönetmek üzere seçtiği Kevin Warsh’ın ekonomiyi yüzde 15 büyütebileceğini ifade etti.

Trump, Warsh’ın önceki Fed başkanı arayışında ikinci sırada olduğunu ve Jerome Powell’ın seçilmesinin hata olduğunu söyledi.

Trump, Warsh’ın görev onayı alması halinde yeteneklerini ortaya koyarak ekonomiyi yüzde 15 ya da daha yüksek bir büyüme hızına taşıyabileceğini belirtti.

Bu yıl yüzde 2,4 büyümesi beklenen ABD ekonomisi, son 50 yılda ortalama yüzde 2,8 oranında büyüdü. ABD gayrisafi yurtiçi hasılası, 1950’lerden bu yana yalnızca birkaç dönemde yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi. Bunlardan biri, pandemi kısıtlamalarının ardından ekonominin yeniden açıldığı 2020’nin üçüncü çeyreğiydi.

Trump, yeni Fed başkanı arayışında faizleri düşürmeye sıcak bakan bir aday istediğini daha önce söylemişti. Warsh’ın faiz artışını savunması halinde onu seçmeyeceğini de ifade etmişti.

Warsh’ın Senato’daki onay sürecinin ise gecikebileceği belirtiliyor. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, Trump yönetiminin Powell ve Fed’in bina yenileme projesine yönelik Adalet Bakanlığı soruşturmasını sürdürmesi halinde Fed atamalarını engelleyeceğini açıkladı.