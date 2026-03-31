Petrolde Trump düşüşü: Savaş yakında bitecek mi?

ABD ham petrolü, Basra Körfezi’nde İran’ın bir petrol tankerine yönelik yeni saldırısının ardından daha önce yaklaşık yüzde 4 yükselmesinin ardından varil başına 102 doların altına düştü.

ABD Başkanı Trump, savaşın sona ermesinin yakın olduğunu söylemek ile askeri operasyonları artırmaya hazır olduğu uyarısını yapmak arasında gidip gidip geldi. Pazartesi günü, İran Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmazsa ABD’nin elektrik santrallerini, petrol tesislerini ve “muhtemelen” tuzdan arındırma altyapısını yok edeceğini söyledi.

"100 dolar bir tür araf gibi"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre OnyxPoint Global Management yatırım direktörü Shaia Hosseinzadeh, “Pozisyonlanma rehavete kapılmıştı. Şimdi 100 dolar bir tür araf gibi. İstikrarlı olmak için fazla yüksek, bu fiziksel kesintinin boyutunu yansıtmak için ise fazla düşük. Fiyat sinyalleri sahadaki fiziksel gerçekleri yeterince yansıtmıyor” dedi.

Arz sıkıntısı enerji fiyatlarını yükseltti

Savaş, bu kritik su yolunu fiilen deniz taşımacılığına kapatarak ham petrol, doğal gaz ve dizel gibi ürünlerin küresel piyasalara arzını ciddi şekilde kısıtladı. Bu durum enerji fiyatlarının hızla yükselmesine ve enflasyon krizine ilişkin endişelere yol açtı. Trump, İran ile bir anlaşmanın yakın olduğunu sık sık dile getirse de savaş beşinci haftasına girerken ABD bölgeye daha fazla asker gönderdi.

Kuwait Petroleum Corp.’nun açıklamasına göre, tam yüklü bir Kuveyt petrol tankeri Dubai Limanı’nda İran tarafından vuruldu; yangın çıktı ve geminin gövdesi hasar gördü. İran, savaşın başlamasından bu yana Basra Körfezi genelinde gemileri hedef alıyor ve daha önce Irak yakınlarında iki gemiye saldırmıştı.

Çok büyük bir ham petrol tankeri olan Al-Salmi’ye yönelik saldırı yerel saatle gece yarısından hemen sonra gerçekleşti. Kuwait Petroleum, saldırının çevre sularda petrol sızıntısına yol açmış olabileceğini belirtti. Dubai Media Office, deniz itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalıştığını X platformundan açıkladı.

Mayıs 2020’den bu yana en büyük artış

ABD petrol göstergesi Mart ayında yüzde 50’den fazla yükselerek Mayıs 2020’den bu yana en büyük artışı kaydetti. ABD’de benzin fiyatlarının ulusal ortalaması da galon başına 4 dolara yaklaşarak Trump üzerinde siyasi baskıyı artırabilir.