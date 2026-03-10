Trump konuştu, petrol sert düştü! Fiyatlar yeniden 100 doların altında

Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı sert yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın yakında sona erebileceğini söylemesiyle tersine döndü. Petrol fiyatları kısa sürede yüzde 6’nın üzerinde gerileyerek son günlerdeki sert rallinin önemli bölümünü geri verdi.

Petrol fiyatlarında hızlı düşüş

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 düşüşle 94,4 dolara, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise yüzde 6,5 gerileyerek 88,65 dolara kadar indi.

Petrol fiyatları bir gün önce savaşın enerji arzını tehdit ettiği endişesiyle sert yükselmişti. Brent petrol 119,50 dolar, WTI ise 119,48 dolar ile 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Trump: “Savaş düşündüğümüzden daha ileride”

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda çatışmanın beklenenden daha hızlı ilerlediğini belirterek savaşın “çok tamamlanmış” bir aşamada olduğunu söyledi.

Trump, öngördükleri 4-5 haftalık sürenin oldukça ilerisinde olduklarını ifade ederek, savaşın yakın zamanda sona erebileceği sinyalini verdi. Bu açıklama, petrol piyasasında arz kesintisine ilişkin en kötü senaryoların bir kısmını geçici olarak zayıflattı.

İran’dan sert yanıt: “Petrol çıkışına izin vermeyiz”

Trump’ın sözlerine İran Devrim Muhafızları’ndan ise sert bir yanıt geldi. İranlı yetkililer, savaşın ne zaman sona ereceğine kendilerinin karar vereceğini belirterek, saldırıların devam etmesi halinde bölgeden “bir litre petrolün bile çıkmasına izin vermeyeceklerini” duyurdu.

Bu açıklama, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen küresel petrol sevkiyatı açısından piyasalarda belirsizliğin devam ettiğine işaret etti.

Orta Doğu’da üretim kesintileri başladı

Savaşın enerji üretimine etkileri de giderek belirginleşiyor. Irak, güney petrol sahalarındaki üretimi yüzde 70 azaltarak günlük 1,3 milyon varile düşürdü.

Kuveyt ve Suudi Arabistan da güvenlik gerekçeleriyle üretimde kısıntıya giderken, bölgedeki arzın daralabileceğine yönelik endişeler sürüyor.

G7 ülkeleri piyasayı izliyor

Enerji fiyatlarındaki sert hareket sonrası G7 ülkeleri, piyasada aşırı dalgalanma yaşanması halinde “gerekli önlemleri almaya hazır olduklarını” açıkladı. Ancak şu aşamada stratejik petrol rezervlerinin devreye alınacağına dair net bir taahhüt verilmedi.

Ptrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatları şu sıralarda bir miktar toparlanma gösterse de düşüş eğilimi sürüyor. Brent petrol yüzde 4,78 düşüşle 94,23 dolar, WTI ise yüzde 4,7 gerilemeyle 90,30 dolar seviyelerinde işlem görüyor.