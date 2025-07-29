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Trump: Küresel vergiler yüzde 15 ila yüzde 20 arasında olacak

ABD Başkanı Donald Trump, küresel kapsamlı gümrük vergisinin muhtemelen yüzde 15 ila yüzde 20 arasında olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump: Küresel vergiler yüzde 15 ila yüzde 20 arasında olacak
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ABD Başkanı Donald Trump, küresel kapsamlı gümrük vergisinin muhtemelen yüzde 15 ila yüzde 20 arasında olacağını açıkladı. Bu vergi, Amerika Birleşik Devletleri ile henüz ayrı bir ticaret anlaşması yapmamış ülkelerden yapılan ithalatı etkileyecek.

Trump, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer birlikte yaptığı açıklamada “Dünya için, bunun yüzde 15 ila yüzde 20 aralığında olacağını söyleyebilirim… Sadece nazik olmak istiyorum, muhtemelen bu iki rakamdan biri” dedi.

Trump daha önce, başlangıç vergilerinin sadece yüzde 10 olacağını duyurmuştu. Trump'ın vergilerinin 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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