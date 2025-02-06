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Trump, merkez bankalarını "tehditle" etkiliyor!

Trump'ın ticaret savaşı tehdidi dünyanın en büyük merkez bankalarının politikalarındaki farklılaşmayı artırıyor.

Haber Merkezi
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Trump, merkez bankalarını "tehditle" etkiliyor!
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Financial Times'ın haberine göre, Donald Trump'ın ticaret savaşı tehdidi dünyanın en büyük merkez bankalarının politikalarındaki farklılaşmayı artırıyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın bugün yapılacak Para Politikası Komitesi toplantısında bu yıl faiz oranlarını düşüren en son merkez bankası olması bekleniyor. Ancak Fed farklı bir yaklaşım sergiliyor. Geçen hafta borçlanma maliyetlerini sabit tuttu ve Başkan Jay Powell, güçlü ABD ekonomisinin politika yapıcıların gümrük tarifelerinin ve Trump'ın diğer politikalarının enflasyonu nasıl etkileyeceğini bekleyip görmelerini sağladığı için faiz oranlarının beklemede kalacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası bu yıl borçlanma maliyetlerini zaten düşürdü ve ABD ile bir ticaret savaşının büyümeyi vurabileceği endişesiyle daha fazla indirime açık kapı bıraktı.

TS Lombard ekonomisti Dario Perkins, "Birkaç yıl önce merkez bankaları Fed'den uzaklaşmak konusunda oldukça isteksizdi. Gümrük vergisi tehdidi ve genel belirsizlik bunu değiştirdi. Artık çok daha net bir politika ayrışması söz konusu" dedi.

PGIM'in küresel tahvil müdürü Robert Tipp, "Brinkmanship bir yana, ülkeler arasındaki fark gerçekten büyük olabilir. ABD bir ticaret savaşında gerçekten çok daha iyi bir konumda, çünkü öncelikle dünyanın müşterisi o, bu nedenle ABD piyasaları daha az etkilenecektir. Diğer ülkeler için daha güçlü, daha çeşitlendirilmiş ekonomiler daha iyi sonuçlar doğuracaktır" dedi.

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