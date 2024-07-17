Trump, Merkez Bankası Başkanı’nı görevden alacak mı?

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, seçimi kazanması halinde süresi sona ermeden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacak ve JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'u Hazine Bakanı olarak düşünecek.

Powell'ın başkanlık süresi 2026'da Fed Yönetim Kurulu'ndaki görev süresi ise 2028'de sona eriyor.

Powell pazartesi günü yaptığı açıklamada, görev süresi dolmadan Fed başkanlığı görevinden ayrılmayı planlamadığını söyledi.

Powell, Fed Yönetim Kurulu'na ilk olarak eski Başkan Barack Obama tarafından atandı; Ancak Powell'ın 2018'in başlarında bu görevi üstlendiği Fed başkanlığına onu seçen kişi Trump oldu.

Trump, Bloomberg'e verdiği röportajında, Kasım seçimleri öncesinde Fed'in faiz indiriminden kaçınması gerektiğini söyledi.

Trump, Dimon'u Hazine Bakanlığı'ndaki en üst düzey görev için düşündüğünü söyledi. Trump yakın zamana kadar Dimon'u eleştiriyordu. Geçtiğimiz yıl Trump, Truth Social platformunda Dimon'u "fazlasıyla abartılan bir Küreselci" olarak tanımlamıştı.