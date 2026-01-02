Trump, mobilya ve mutfak dolaplarında gümrük vergisi artışını bir yıl erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo ünitelerine yönelik gümrük vergisi artışını bir yıl erteledi.

Beyaz Saray’ın yayınladığı açıklamaya göre, eylül ayında duyurulan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan artışlar tüketici fiyatlarına yönelik tepkiler nedeniyle geri çekildi.

Dolap ve banyo ünitelerine uygulanan vergilerin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılması, döşemeli ahşap ürünlere (koltuk, kanepe gibi) yüzde 30 vergi getirilmesi öngörülüyordu. Ancak tüm bu ürünlerde mevcut yüzde 25 oranı korunacak.