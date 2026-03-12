Trump: Powell, FOMC toplantısını beklemeden faizleri derhâl düşürmeli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki para politikası toplantısını beklemeden faiz oranlarını "derhâl" düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineledi.

Powell'a "Çok Geç" lakabını kullanan Trump, "Fed Başkanı Jerome 'Çok Geç' Powell bugün nerede? Faiz oranlarını derhâl düşürmeli, bir sonraki toplantıyı beklememeli" ifadelerini paylaştı.

Fed, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakmıştı.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısının ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyor.