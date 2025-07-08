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Trump: Tarifeler, 1 Ağustos'ta ödenecek, değişiklik yok, uzatma yapılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarifeler, 1 Ağustos'ta ödenecek, değişiklik yok, uzatma yapılmayacak" dedi.

Haber Merkezi
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Trump: Tarifeler, 1 Ağustos'ta ödenecek, değişiklik yok, uzatma yapılmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tarifeler ile ilgili kararlılığını yineledi. Trump, "Tarifeler, 1 Ağustos'ta ödenecek, değişiklik yok, uzatma yapılmayacak" dedi.

"Hiçbir uzatma verilmeyecek"

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Dün çeşitli ülkelere gönderilen mektuplara göre, bugün, yarın ve önümüzdeki kısa süre boyunca gönderilecek mektuplara ek olarak, tarifeler 1 Ağustos 2025'te ödenmeye başlayacaktır. Bu tarihte herhangi bir değişiklik yapılmadı ve yapılmayacak. Başka bir deyişle, tüm para 1 Ağustos 2025'ten itibaren ödenecek ve ödenebilir olacak - Hiçbir uzatma verilmeyecek. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

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