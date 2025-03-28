Trump: Tarifelerden kaçınmak için şimdi otomobil almanız gerekmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tarifeler dolayısıyla daha yüksek fiyatlardan kaçınmak için Amerikalıların şimdi otomobil alması gerekip gerekmediği sorulan Trump, "Öyle düşünmüyorum. Bence patlama yapacak bir ülkeniz olacak." dedi.

Trump, tarifelerin ülkede üretim için bir teşvik olduğunu vurgulayarak, üretimin ABD'de yapılması durumunda gümrük vergisi alınmayacağını yineledi.

2 ay içinde 5 trilyon dolara yakın yatırım tutarına ulaştıklarını belirten Trump, "Otomobil fabrikaları inşa edecekler, zaten inşa ediyorlar. Birçoğu çoktan başladı bile." ifadesini kullandı.

Trump, Amerikalıların satın aldıkları otomobil ABD'de üretilmişse kredi faiz ödemelerinin vergiden düşürüleceğini dile getirdi.

"Kanada gümrük tarifelerini kesinlikle takip edeceğim"

Kanada'nın tarifelere misilleme yapması durumunda büyük ölçekli gümrük vergileriyle karşılık verileceğine dair sözleri anımsatılan ve bu ifadesinin arkasında olup olmadığı sorulan Trump, "Kesinlikle." dedi.

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bugün "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Pek çok ülkenin yıllarca ABD'den faydalandığını öne sürerek 2 Nisan'ın "Kurtuluş Günü" olacağını söyleyen Trump, "Kanada ve diğer pek çok ülke ile çok iyi bir ilişki kuracağız. Bazıları için muhtemelen öyle olmayacak. Başbakan ve ben çok iyi bir görüşme yaptık ve Kanada ile ABD arasında işlerin çok iyi gideceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Hindistan'ın dünyanın en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, Hindistan ile ABD arasında çok iyi bir işbirliği olacağını düşündüğünü dile getirdi.